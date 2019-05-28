100. Yıl Tabiat Parkı'nda yapılması planlanan festival iptal edildi

MERSİN (İHA) – Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin'de günlerdir tartışılan ve Türkiye gündemine de oturan, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının üreme ve yuvalama alanı olan Mezitli'deki 100. Yıl Tabiat Parkı'nda yapılması planlanan ‘Mersin Pop Fest'in iptal edildiğini duyurdu.

Başkan Tarhan, yaptığı yazılı açıklamada, bir süredir mücadelesini sürdürdükleri caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası ve endemik kum zambağının üreme alanı olan 100. Yıl (Gümüşkum) Tabiat Parkı'nda düzenlenmek istenen konserle ilgili bugüne kadar verdiği destek için herkese teşekkür etti. Tarhan, “Şirket yetkilileri ve sanatçı menajerleri ile yapılan görüşmeler sonucu, 5-6-7 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan festival iptal edildi. Hiçbir siyasi amaç gözetmeden, sadece çevremizi ve doğamızı düşünerek ortaya koyduğumuz tepkimiz ulusal alanda büyük yankı buldu” dedi.

Festival iptaliyle ilgili yarın basın toplantısı düzenleyeceklerini bildiren Tarhan, “Yaşadığımız dünyayı paylaşmakta olduğumuz canlılara zarar vermemek adına söz konusu firmaya alternatif olarak önerdiğimiz ve bizim de Soli Güneş Festivali'ni düzenlediğimiz Soli Arena'da, yaşanan gelişmeleri paylaşmak adına bir basın toplantısı düzenliyoruz. 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 11.00'de Soli Arena'da gerçekleşecek basın açıklamamızda sivil toplum örgütlerini ve doğa dostu Mezitli'nin iyi insanlarını yanımızda görmek istiyoruz. Olaya gereken duyarlılığı gösteren taraflara ve daha da önemlisi yanımızda olarak bu kararın alınmasına vesile olan değerli vatandaşlarımıza, her zaman yanımızda olan basın mensuplarına, doğaseverlere, sanatçılara, CHP Mersin Milletvekililerimiz Alpay Antmen ve Ali Mahir Başarır'a, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a, gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.