100 yıllık Barış Mahallesi, kentsel dönüşüm ile değişiyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Bahçe ve Barış Mahallelerinde kentsel dönüşüm başladığını belirterek, "Bugüne kadar kimsenin el atmadığı 100 yıllık Barış Mahallesi'nde biz kentsel dönüşüm projemizi tamamlayarak, en geç 2023 yılı Eylül-Ekim aylarında konutları sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.

İlçede ilk olarak Çay Mahallesi'nde başlayan ve biten, şimdi ise Barış Mahallesi'nde yavaş yavaş blokların yükseldiği yerinde kentsel dönüşümle ilçenin çehresi değişiyor. Neredeyse bir asırlık olan binalarda artık insanlar tehlikeli bir şekilde yaşam sürerken, yeni evlerle daha kaliteli, ferah ve modern bir yaşama kavuşacak. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'da inşaat sahasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

"En geç eylül-ekim aylarında teslim edeceğiz"

Çay Mahallesi'nde biten, gelecek yıl eylül-ekim aylarında bitirilmesi planlanan Barış Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm projesindeki son durum hakkında bilgi veren Gültak, süreci yakından takip ettiklerini, zaman zaman da inşaat alanında incelemelerde bulunduklarını kaydederek, binaların hızla yükseldiğini ve şuana kadar bir sıkıntı olmadığını söyledi. Firma yetkilileriyle görüşerek projeyi zamanından önce bitirmek istediklerini kendilerine ilettiklerini aktaran Gültak, "Yüklenici firmanın işçileri aktif bir şekilde çalışıyor. Şehrin ortasındayız, Mersin'in göbeğindeyiz. 100 yıllık bir mahalleden bahsediyoruz. Bu güne kadar kimsenin el atmadığı, kentsel dönüşüm ile uğraşmadığı bir yerde biz inşallah 2023 yılında en kötü ihtimalle eylül-ekim aylarında konutları teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"2024'ten sonra 4-5 mahallemizde birden dönüşüm başlayacak"

Söz konusu proje çerçevesinde anlaşılan vatandaşların kira yardımı aldığını ve herhangi bir mağduriyet yaşamadığını vurgulayan Gültak, "Camisiyle, kültür evleriyle, kreşiyle, sosyal donatı alanlarıyla çok güzel bir proje bitecek. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ayrıca teşekkür ediyorum bize verdiği desteklerden dolayı. Çay Mahallesinde biliyorsunuz konutları bitirdik, kura çekimini gerçekleştirdik. Bir kaç ay içerisinde de orada kurasını çeken vatandaşlarımız evine taşınacak. Dolayısıyla aslında biz bir proje değil bir kaç projeden bahsediyoruz. Birini bitirdik, buradaki de kendi dönemimizde bitecek. İnşallah 2024'ten sonra da 4-5 mahallemizde birden başlayan planları hazır olan kentsel dönüşüm projelerimizi de hayata geçireceğiz" diye konuştu.