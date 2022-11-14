'100Bin Gülücük' projesi Sayapark'a 2 ödül kazandırdı

Mersin'de 100 bin çocuğa ulaşmak hedefiyle başlatılan '100Bin Gülücük' projesi, Sayapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ne 2 ödül birden kazandırdı.

Her yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri, bu yıl 31 Ekim'de Antalya'daki törenle sahiplerini buldu. 23 ayrı kategoride alanının en iyilerine verilen ödüllerde Sayapark Alışveriş ve Yaşam Merkezi, '100Bin Gülücük' projesiyle aday olduğu 'Yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi' ve 'Yılın en iyi çocuk etkinliği' kategorilerinden 2 ödülle ayrıldı.

Sayapark AVM tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Mersin'in kurtuluşunun 100. yılında 100 bin çocuğa ulaşmak hedefiyle '100Bin Gülücük' projesi başlatılmış, Mersin ve çevre şehirlerde dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların oyuncak, kitap gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatlarında ilk kez deneyimleyecekleri faaliyetlere katılmalarının sağlanması amaçlanmıştı.

Projenin devam ettiği süre boyunca arkasında projeye destek veren güçlü paydaşlarıyla beraber binlerce çocuğun hayatına dokunan ve yüzlerinde gülümseme bırakan Sayapark, aldığı ödüllerle projesini taçlandırmış oldu.