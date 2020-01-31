11 kamyondan oluşan yardım konvoyu Akdeniz'den yola çıktı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak'ın, Elazığ depreminin ardından yaptığı çağrıyla Akdeniz ilçesinde toplanan ve 11 kamyondan oluşan yardım konvoyu, depremde zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'ın yaptığı çağrıyla depremzede vatandaşlar yararına başlatılan kampanya sona erdi. Akdeniz ilçesinde toplanan kuru gıda, su, ilaç, yaş sebze-meyve, giyim, ısıtıcı, halı, battaniye ve temizlik ürünleri gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan 11 kamyonluk konvoy, bölgeye hareket etti. Ayrıca Akdeniz Belediyesi tarafından, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Eski Hal Camii'nde kılınan cuma namazının ardından mevlit de okutuldu.

“Gerekirse bir kampanya daha düzenleriz”

Konvoyun hareketi öncesinde bir konuşma yapan Başkan Gültak, yardım malzemelerinin Kızılay ile koordinasyon halinde toplandığını ve Elazığ ve Malatya'da yaşayan deprem mağduru insanlara ulaştırılacağını belirtti. Gültak, “Kampanyamıza destek veren tüm kardeşlerimize, işadamlarımıza, STK ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti öyle bir devlet ki, zor günde hemen bir araya geliyor. Bu da bunun bir örneği. İnşallah bu yardımlarımızın deprem mağduru kardeşlerimize faydası olacaktır. Gerekirse bir kampanya daha düzenleyeceğiz” dedi.

“Milletimiz, seferberlik ruhuyla yardıma koştu”

Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk ise “Depremin ilk anından itibaren devletimiz, hükümetimiz alanda hazırdı. Anında müdahale edildi. Bu son derece anlamlı. En az bunun kadar anlamlı olan, tüm ülkemizin, milletimizin bir seferberlik ruhuyla yardıma koşmuş olmasıdır. Bu seferberliğin bir parçası olarak ilçemizde de Akdeniz Belediyemiz öncülüğünde Kızılay'ın, sivil toplum örgütleri, iş adamlarımızın destekleriyle anlamlı bir kampanya gerçekleştirildi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Aziz milletimiz, gönlünün güzelliğini ve yüceliğini bir kez daha göstermiştir”

Türkiye Kızılay Derneği Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse de “Kızılay gönüllüsü aziz milletimiz; gerek nakit, SMS yardımları ve gerekse ayni yardımlarıyla candan ve maldan bağışlarıyla gönlünün güzelliğini ve yüceliğini bir kez daha göstermiştir. Akdeniz Belediyemizin yardım konvoyu da hayırsever milletimizin bu erdemine, kadirşinas yardımseverliğine tercüman olmuştur. Belediye Başkanımız Gültak'a, insanımızın kara gün dostu olduğu için Mersin Kızılay ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediyesi Makine İkmal Sahasında düzenlenen törene; AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Elazığlılar Derneği yönetimi, muhtarlar, hayırsever işadamları ile vatandaşlar da katıldı. Konuşmaların ardından okunan dualarla birlikte yardım kamyonları yola çıktı.