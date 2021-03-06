12-14 yaş tenis il birinciliği sona erdi

2-5 Mart tarihleri arası il geneli kız-erkek 61 sporcunun katılımıyla tenis kompleksinde gerçekleştirilen ve birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan il birinciliği sonunda 12 yaş erkeler kategorisi birinci grupta Toprak Konya, ikinci grupta Doruk Bayıroğlu, üçüncü grupta Kerem Öcal birincilik elde ederken,12 yaş kızlar kategorisinde ise birinci grupta Özge Atıcı, ikinci grupta Bilge Atıcı, üçüncü grupta Okyanus Sultanoğlu birincilik elde etti. 14 yaş erkekler kategorisi birinci grupta Deniz Tolungüç, ikinci grupta Bahadır Efe Subaşı birinci olurken, kızlarda da birinci grupta Şimal Sultan Çetrez, ikinci grupta ise Ilgın Eylül Demir birinci oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, Türkiye Tenis Federasyonu Mersin il Temsilcisi Atilla Kökver ve Turnuva Başhakemi Ferdat Şara tarafından verildi.