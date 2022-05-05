İhlas Haber Ajansı

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12 suçtan aranan şüpheli yakalandı

Mersin’de 12 farklı suçtan aranan şüpheli, son işinde suçüstü yakalandı.

Mersin'de 12 farklı suçtan aranan şüpheli, son işinde suçüstü yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmada, güveni kötüye kullanma yoluyla hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç ve yankesicilik gibi 12 farklı suçtan firari olarak aranan A.G, son işinde suçüstü yakalandı.


Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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