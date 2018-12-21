Mersin'de 11 gün sürecek olan ve 135 standın yer aldığı, 13. Yılbaşı Hediyelik Eşya, El Sanatları ve Yöresel Ürünler Fuarı açıldı.

Yenişehir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar açılışını, Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna yaptı. Açılışta konuşan fuar organizasyonu yetkililerinden Cengiz Demir, bu fuarın yılbaşına özel düzenlenen bir organizasyon olduğunu söyledi. Bu sene fuarın 13'üncüsü düzenlediklerini kaydeden Demir, “El sanatları, hediyelik eşya ve yöresel ürünler stantlarımızda bulunuyor. Tüm Türkiye genelinden katılımcı firmalarımız var. Şu anda 135 stantta çeşitli ürünler var. Fuar bu yıl 11 gün sürecek. Fuarda insanlar sevdiğine hediyelik eşya alabilecek, el sanatlarıyla ilgilenen arkadaşlar el sanatlarıyla ilgili değişik ürünleri fuar alanında görebilecekler. Ayrıca Türkiye genelinde meşhur yöresel ürünleri fuar alanında bulmuş olacaklar” dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ise Mersin'in fuarcılık anlamında önemli bir şehir olduğunu söyledi. Fuarlara her zaman destek verdiklerini kaydeden Tuna, “Bu zaman aynı zamanda Yerli Malı Haftası. Burada satılan, üretilen ürünlerin yerli olmasından dolayı bu fuar hem önemli hem de üretilen el emeği, göz nuru özellikle bizim Toroslar Teknik Eğitim Kursları (TORTEK) himayesinde 34 branşta meslek grupları var. Burada özellikle cam füzyon üzerine geçen yıldan başladık, bu yılda devam ettiğimiz mükemmel ürünler üretiyorlar. Bir geri dönüşüm projesi aynı zamanda. Biz bu kadar değer kattığımız meslek anlamında, bu mesleği öğrenen insanların da ürettikleri ürünleri burada pazarlamaları, göstermeleri çok anlamlı, çok önemli. Yerli ve milli bir fuar. O anlamda çok tebrik ediyorum. Ayrıca yöresel ürünlerin de sergilenmesi de başka bir değer” diye konuştu.

“İnşallah bu şehri fuarlar ve festivaller şehri yapacağız”

Fuarların şehri tanıtma noktasında da önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Tuna, “Fuarlar, festivaller insanları bir araya getiren, halleşme, dertleşme, birbirini görme, muhabbet etme yerleridir. Bilgi teknolojisinin bizi çok ayrıştırdığı, artık evde anne, baba veya çocukların çok ayrı odalarda kendi dünyalarına girdikleri bir ortamdayız. Oradan buraya birleştirici unsur olarak da böyle bir fuarın olması şehre önemli bir değer katmış vaziyette. Dolayısıyla bu fuarın planlamasını yapan, uygulayan, katılan, katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler var. İnşallah biz bu şehri fuarlar ve festivaller şehri yapacağız. Bunlar insanları bir araya getiren en güzel etkinliklerdir. İnsanları sportif ve sosyal aktivitelerle bir araya getirirsiniz. Bizde bunları inşallah fazlasıyla yapacağız. Bu kentin barış, sevgi ve kardeşlik kenti olduğunu, bu önemli unsurlarla birlikte bir araya getirmek suretiyle bu kentte kentlilik bilincini oluşturacağız. Fuarımız hayırlı ve uğurlu olsun. Güzel bir fuar. İnşallah sonucu da çok güzel olur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı. Açılışın ardından Başkan Tuna ve beraberindekiler fuarı gezdi.