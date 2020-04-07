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14 günlük karantina süresi dolan öğrenciler evlerine gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen 395 üniversite öğrencisi ile Lübnan’dan gelen 44 tır şoförünün, Mersin’deki 14 günlük karantina süresinin ardından evlerine gönderildiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 395 üniversite öğrencisi ile Lübnan'dan gelen 44 tır şoförünün, Mersin'deki 14 günlük karantina süresinin ardından evlerine gönderildiği bildirildi.


Mersin İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle KKTC'den getirilen ve 14 günlük karantina süresini, yerleştirildikleri Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Mersin Kırk Kaşık Kız Yurdunda dolduran 395 üniversite öğrencisi ile 44 sivil vatandaş, AFAD Mersin tarafından organize edilen araçlarla, sosyal mesafe kurallarına uyularak her koltukta bir kişi olacak şekilde dün sabah memleketlerine uğurlandığı belirtildi.


23 Mart tarihinde, KKTC'den yurda dönüş yapan 395 Türk öğrenci ile Lübnan'dan gelen 44 tır şoförü, Silifke Taşucu Limanında yapılan sağlık muayenelerini müteakip 14 gün süresince tedbir amaçlı karantina uygulanmak üzere Mersin KYK yurtlarına yerleştirilmişti.

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