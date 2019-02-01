14. Sevgililer Günü Hediyelik Eşya, El Sanatları ve Yöresel Ürünler Fuarı Mersin'de açıldı

Mersin'de 14 gün sürecek olan ve 125 standın yer aldığı, 14. Sevgililer Günü Hediyelik Eşya, El Sanatları ve Yöresel Ürünler Fuarı açıldı.

Bugün 14'üncüsü gerçekleştirilen fuar, sabah 10.00'da açıldı. 14 gün boyunca açık olacak fuara, ilk günden yoğun ilgi oldu. Hediyelik eşyadan, el sanatlarına, yöresel kıyafetlerden, gıda ürünlerine birçok stant vatandaşları bekliyor. Fuarla ilgili konuşan fuar organizasyonu yetkililerinden Cengiz Demir, "14. Sevgililer Günü Hediyelik Eşya, El Sanatları ve Yöresel Ürünler Fuarı 1-14 Şubat tarihleri arasında devam edecek. 14 gün boyunca fuarımız açık kalacak. Burada genellikle Sevgililer Günü'ne yönelik hediyelik eşya stantlarımız, değişik el sanatları ürünlerimiz var. Aynı zamanda ülkemizin değişik yörelerinden yöresel gıda ürünleri burada var. Burası halka açık, güzel, eğlenceli bir fuar. Bu yıl 125 standımız mevcut. Bunların yanında çocuk oyun parkları, sinema sistemlerinin olduğu yerler de var. Sabah saat 10.00'da halkımızı içeri alıyoruz, akşam saat 21.30'a kadar açık" dedi.