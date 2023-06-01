14 yaşındaki kızdan 8 gündür haber alınamıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 yaşındaki kızdan 8 gündür haber alınamadığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, 25 Mayıs'ta ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki evinden markete çıkan 14 yaşında D.Ç.'den bir daha haber alınamadı. Aile yaptığı araştırmada bir sonuca ulaşamayınca durumu güvenlik güçlerine bildirip kayıp başvurusunda bulundu. 8 gündür kızından haber alamadığını belirten aile, çocuklarının bir an önce bulunmasını istedi.

Kızının psikolojik sorunlarını olduğunu belirten baba Metin Çetin, “25 Mayıs günü kızım markete gidiyorum diye çıktı, bir daha dönmedi. En son üzerinde siyah renkli tişört, bordo renkli pantolon bulunuyor. Kızım 1.60 cm boylarında 40-50 kilo ağırlığındadır. Psikolojik sorunları vardır. Fakat ilaç tedavisini ret etmektedir. Kızım daha öncede gitti ama geldi. 8 gündür haber alamıyoruz” dedi.

Kızının okuma yazma bilmediğini ifade eden Çetin, görenlerin en yakın güvenlik birimine yada 112 ihbar hattına bildirilmesini istedi.