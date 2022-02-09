İhlas Haber Ajansı

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15 ayrı suçtan aranan şüpheli oğluna ait sahte kimlikle yakalandı

Mersin’de 15 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheli, oğlu adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Mersin'de 15 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheli, oğlu adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslar üzerinde yapılan çalışmalarda, A.Ö. isimli şahıs oğlu M.Ö. adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi ile yakalandı. Şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında 15 ayrı suçtan aranıyor olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan baba-oğul ile ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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