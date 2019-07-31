15 palmiye ağacı Kocahasanlı plajına taşındı

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, Erdemli Taşucu girişinde gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarında yağmur suyu hattının geçtiği yerde kalan 15 palmiyenin yerlerinden sökülmesi konusunda Büyükşehir'den talepte bulundu. Bu talebi dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, palmiyelerin değerlendirilmesi konusunda harekete geçti ve ağaçlar Denizkızı A.Ş. tarafından işletilen Kocahasanlı plajına dikildi. Yaklaşık olarak 3 ile 5 metre uzunluğunda, 25-30 yaşlarında olan palmiyeler, hızlı bir şekilde tırlara yüklenerek Kocahasanlı plajına aktarıldı. Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü'nün palmiyelerin nakledilmesi konusunda verdiği desteğin yanı sıra MESKİ'de gönderdiği ekskavatör ile çalışmalara gereken katkıyı sağladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, palmiyelerin zarar görmemesi için gerekli gübreleme, budama ve bakım çalışmalarını yaparak, tekniğine uygun bir biçimde dikimini gerçekleştirdi. Palmiyeler tam adaptasyon sağlayıncaya kadar da Büyükşehir Belediyesi'nin takibinde olacak.

Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü'nün, hat üzerine gelen başka palmiyelerin de olacağı yönündeki uyarısı üzerine dikim yapılması için yer tespitleri yapılmaya başlandı.