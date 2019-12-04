15 yaşındaki kız çocuğuna dehşeti yaşattılar

Mersin'de 15 yaşındaki lise öğrencisi, bir şahıs tarafından kaçırıldığını ve 3 gün boyunca cinsel istismara uğradığını iddia etti. Özgecan Aslan'ın yaşadıkları anlatılarak korkutulduğunu, ailesiyle tehdit edildiğini öne sürülen kız çocuğu, serbest bırakılan şahsın cezalandırılmasını istedi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan lise 2'inci sınıf öğrencisi Z.G.K. (15), kendisinden yaşça oldukça büyük bir şahıs tarafından kandırıldığını ve tehdit edilerek kaçırıldığını öne sürdü. 3 gün boyunca alıkonulduğunu ve bu süre boyunca da birçok kez cinsel istismara uğradığını iddia eden Z.G.K, cep telefonuyla arkadaşının annesinden ‘Beni kurtarın' diye yardım istediğini, telefon sinyalinin geldiği yeri tespit eden polis tarafından bulunduğunu ve kurtarıldığını anlattı. Z.G.K, daha sonraki süreçte annesi ve babasıyla birlikte Çocuk İzleme Merkezine gittiklerini ancak orada şikayetçi olmadığını söyleyerek, “Çünkü beni ailemle tehdit etti. Dayımın en küçük oğluna zarar vereceğini söyledi. Benim yüzümden kimseye zarar gelmesini istemediğim için şikayetçi olmadım. Daha sonra annemlere anlattım ve şu anda şikayetçiyim. Cezasını çeksin. Bu, kimsenin yanına kalmasın istiyorum” ifadelerini kullandı.

“İçimdekileri kendime bile anlatamıyorum

Özgecan Aslan'ın yaşadıkları anlatılarak korkutulduğunu, hala yaşadığı dehşetin izlerini taşıdığını ifade eden Z.G.K, kendisini çok kötü hissettiğini vurgulayarak, “Akşamları hiç uyuyamıyorum. İçimdekini kendime bile anlatamıyorum. Kendime anlatamadığımı size de anlatamıyorum. Çok korktum ve hala da korkuyorum. Her an sanki kapıdan geleceklermiş gibi hissediyorum. Bazen babama bakarken onları görüyorum. İyice psikolojim bozuldu. Üç gün ne olduysa her akşam onlar geliyor aklıma. ‘Beni bulmasalardı onların elinde ne hale gelirdim' diye düşünüyorum. Geceleri tek uyuyamıyorum, ablama sarılıp yatıyorum. Akşam yatarken sayıklıyormuşum” dedi.

“Kendime söz verdim, polis olacağım”

Ailesinin, yaşananların ardından kendisine çok iyi davrandığını belirten Z.G.K, “Şu an tek isteğim okuluma gitmek. Okula giderken karşıma çıkarlar, bir şey olur diye annemler beni açık öğretime yazdırdılar. Ablam, kardeşlerim okula gidiyor, ben gidemiyorum ve kendimi çok kötü hissediyorum. Okula gitmek istiyorum. Polis olmak istiyorum. Çünkü başıma gelenleri belki başkaları da yaşayacak. Ben de sesini duyuramayan insanlara el uzatmak istiyorum. Kendime bir söz verdim; polis olacağım. O insanların içeri girmelerini, diğer insanlarınsa rahatlıkla nefes almalarını sağlamak istiyorum” diye konuştu.

Aile suç duyurusunda bulundu

Kızlarının yaşadıklarının ardından yaklaşık bir ay önce Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan aile, CİMER'e de dilekçe yazarak şikayetini bildirdi. Aile şimdi her iki şikayetin de sonucunu bekliyor. Çocuğunun kaybolduğunu, üç gün boyunca bulamadıklarını, daha sonra kaçırıldığını öğrendiklerini söyleyen Anne Nergis K., “Çocuğumu ben aldım ama nasıl aldım? Üç gün içinde ne yaşadığımı bilemedim. Kaçıran şahıslar bir aydır dışarıda geziyor. Üç gün boyunca çocuğumun sağ mı ölü mü olduğunu bilemedim. Adaletten yardım istiyorum. Benim çocuğum yandı, başka anne-babaların çocukları yanmasın, böyle bir olay yaşamasın. Davacıyım ve bu şahısların cezalarını çekmelerini istiyorum. Özgecan'ın videosunu izleterek çocuğuma tecavüz etmiş. Gereken neyse yapılmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Baba Derviş K. de, “Büyüklerimizden adalet istiyorum. Bu şahısların cezalarını çekmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.