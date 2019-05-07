18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 18 bin sanatseverle buluştu

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 22 gün boyunca 8'i ücretsiz 17 konser ve etkinlikle sanatseverlere müzik dolu günler yaşattı. Etkinliklere 18 bin seyirci katıldı.

Mersin Sanat Etkinlikleri Derneği tarafından bu yıl 10 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin ardından, dernek tarafından yazılı bir açıklama yapılarak değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamaya göre, Dönem Başkanlığını Selma Yağcı'nın, Sanat Yönetmenliğini Erdoğan Şanal'ın, Sanat Danışma Kurulu üyeliklerini ise Prof. Rengim Gökmen, Prof. Dr. Cihat Aşkın, İbrahim Yazıcı'nın ve Remzi Buharalı'nın yaptığı festival, 22 gün süren müzik şöleninin ardından perdelerini kapattı. Festival, 8'i ücretsiz toplam 17 etkinlikte 18 bin seyirciyi dünyanın farklı yerlerinden gelen usta sanatçı ve müzik topluluklarıyla buluşturdu.

Önemli solust ve müzik toplulukları Mersin'e geldi

Lübnan, Hollanda, Azerbaycan, Avusturya ve Gürcistan'dan önemli solist ve müzik topluluklarını Mersin'e taşıyan festival, Prof. Rengim Gökmen yönetiminde dünyaca ünlü piyanistler Güher-Süher Pekinel Kardeşler ve Teyfik Rodos konseriyle açıldı, Massiva ile Can Atilla ve Elif Gökalp konseriyle sona erdi. Festival boyunca Dolapdere Big Gang, Dünya Sahnelerinde Genç Yetenekler, Caz Faslı ile Hakan Ali Toker ve Orkestrası, Kanun Namına Project ile Hanine Al Alam ve Ahmet Baran, Ruysdael Quartet, Zakkum, Çınare Melikzade, Accio Piyano Trio, Quartet Mapa, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Batumi Devlet Müzik Merkezi Korosu sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Mersin'in farklı mekanlarında gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, üç gün süren 20. Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği'ne, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve bin 800 koristten oluşan 52 koro katıldı. Bu yıl Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ne ithafen “Mersin, Soli Pompeiopolis'in Gün Doğuşuna Ezgi Arıyor” sloganıyla piyano, keman, viyola, viyolonsel dörtlüsü formunda düzenlenen 9. Beste Yarışmasında ise SNDJF rumuzlu eseriyle Sonat Mutver, dinleyici oylarıyla birincilik ödülünü aldı.

2019 Festival Ödülleri ise 2019 Festival Sanat Ödülü Mersin Devlet Opera ve Balesi'ne; Festival Kent Ödülü Reyhan Bezdüz'e; Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü de Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri Sofiko Tchuburidze, İdil Olgar ve Yahya Azimoğlu'na verildi.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, yaptığı açıklamada, “18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ni halkımızla buluşturmanın mutluluğu içindeyiz. Sizlerle birlikte, kentimizden başlayarak tüm ülkemizi güzelleştiriyoruz. Festivalimize hayat veren sponsorlarımıza Mersinliler adına teşekkürlerimi sunarken, salonlarımızı dolduran halkımızı yürekten alkışlıyorum. Nice festivallerde buluşmak üzere müzikle kalın, sevgiyle kalın” dedi.