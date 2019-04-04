18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 2019 Ödülleri açıklandı

Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında üç ayrı dalda verilen ödüller açıklandı. Bu yılki ödüllerin sahipleri Mersin Devlet Opera ve Balesi, Reyhan Bezdüz, Sofiko Tchuburidze, İdil Olgar ile Yahya Azimoğlu oldu.

Dönem başkanlığını Selma Yağcı, sanat yönetmenliğini Erdoğan Şanal, sanat danışma kurulu üyeliklerini ise Prof. Rengim Gökmen, Prof. Dr. Cihat Aşkın, İbrahim Yazıcı ve Remzi Buharalı'nın yaptığı Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında üç ayrı dalda verilen ödüller açıklandı.

Festival Sanat Ödülü MDOB'un

2019 Festival Sanat Ödülü, çeyrek asırdır sunduğu sanat hizmetiyle Mersin'e paha biçilmez değerler kazandıran Mersin Devlet Opera ve Balesi'ne (MDOB) verildi. Festival Komitesinden yapılan açıklamada, kurulduğu 1992 yılından bu yana dünyanın pek çok saygın opera, operet, müzikal ve senfonik konserlerini Mersin'e taşıyarak kentin sanat hayatını zenginleştiren MDOB'un, sanat sezonu boyunca ortalama her ay 15, yıllık 150 etkinliğin yanı sıra civar illere düzenledikleri turneler vasıtasıyla da bölgeye sanat hizmeti sunduğu belirtildi. 27 yıllık tarihiyle Mersin'le bütünleşen MDOB'un, Türkiye'nin saygın müzik kurumları arasında gösterildiği ifade edilen açıklamada, “Bu durum, kentimizin adını dünya yaşanabilir kentler sıralamasında üstlere çıkarmaktadır” denildi.

Festival Kent Ödülünün sahibi Reyhan Bezdüz oldu

Festival Kent Ödülüne de başta çocuk koroları olmak üzere pek çok çocuğun hayatına müzik eğitimiyle dokunan, bunların arasında sayısız çocuğu konservatuvarlara kazandırarak kültürel mirası zenginleştiren Reyhan Karataş Bezdüz'ün oldu. 1996'da Piyanist Şefika Talipzade Bayramoğlu ile MDOB Çocuk Korosu'nu çalıştırmaya başlayan Bezdüz'ün, koro ile ulusal ve uluslararası birçok festival, konser ve yarışmaya katıldığı bildirildi. 1999'da depremden etkilenmiş illerde moral konserleri veren Bezdüz'ün bu projesinin, UNESCO'nun Barış Yılı etkinlikleri listesinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, Mersin Yenişehir Belediyesi'nin kardeş şehri Almanya Neushttadt ‘da ve Mersin'de düzenlenen konserlerde MDOB Çocuk Korosu ile konserler gerçekleştiren Bezdüz, Çek Cumhuriyeti Uluslararası Koro Yarışmasında birincilik ödülünü, Almanya 3. Dünya Koro Olimpiyatları'nda ise gümüş madalyayı Türkiye'ye kazandırdığı ifade edildi.

Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü, üç genç sanatçıya verildi

Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü ise aldıkları ulusal ve uluslararası başarılarla Türkiye'yi ve Mersin'i yurt dışında başarıyla temsil eden Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Sofiko Tchuburidze, İdil Olgar ve Yahya Azimoğlu olmak üzere üç genç sanatçıya paylaştırıldı.

Festival Ödülleri, 10 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek Açılış Konseri öncesi sahiplerine takdim edilecek.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı yaptığı açıklamada, “18 yıldır dağıttığımız ödüllerle saygın pek çok sanatçımızın ismini Mersin'e taşımış, bir o kadar da klasik müziğin genç yıldızlarını sanatseverlerin takdirine sunmuş bulunuyoruz. Ödüllerimizi bu kez Mersin Devlet Opera ve Balesi'ne, Reyhan Bezdüz'e, Sofiko Tchumburidze, Yahya Azimoğlu ve İdil Olgar olmak üzere üç gencimize paylaştırarak takdim edeceğiz. Saygın adlarını Mersin'imize taşımış olmaktan çok mutluyuz ve onurluyuz” dedi.