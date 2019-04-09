18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali başlıyor

2 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin açılışı, dünyaca ünlü piyanistler Güher-Süher Pekinel kardeşler ve Teyfik Rodos'un, Şef Rengim Gökmen yönetiminde vereceği konserle yapılacak.

Lübnan, Hollanda, Azerbaycan, Avusturya ve Gürcistan'dan önemli solist ve müzik topluluklarını sanatseverlerle buluşturacak olan 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin açılış ve tanıtım toplantısı, bir otelde gerçekleştirildi. Mersin Uluslararası Müzik Festivali (MUMF) Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Mersin Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Güher-Süher Pekinel kardeşler, Teyfik Rodos, Şef Rengim Gökmen, merkez ilçe belediye başkanları, meslek odaları, sponsor ve STK temsilcileri katıldı.

Festival programının tanıtımı ile başlayan toplantıda, genç yetenekler piyanoda Yahya Azimoğlu ile kemanda İdil Olgar da birer mini konser verdiler.

“Bu festival Mersin'e yakışıyor”

Toplantının açış konuşmasını yapan Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, bu festivalin büyük bir keyifle yapıldığını ve Mersin'e yakıştığını söyledi. Yalnız Türkiye'de değil, dünyada bu kadar güzel insanın bir araya geldiği başka bir kent olmadığını vurgulayan Yağcı, “Birbirine dokunmayı seven, fark edilmek isteyen insanları fark eden, onlara dokunarak fark ettiğini hissettiren, iki ekmeğinden birini aç olan veren, o da yoksa sevgisini paylaşan ve son nefesine kadar üreten bir kentiz ve kent halkıyız. Bu anlamda Mersin'e güzel her şey yakışıyor ve yakışmaya devam edecek ama sizlerin desteğiyle” dedi.

Festivalin bu yıl 18 yaşına bastığını belirten Yağcı, bu başarının mimarlarının başta Mersin halkı olmak üzere belediye başkanları, odalar, STK'lar ile fedakarca çalışan festival yönetim ve yürütme kurulu üyeleri olduğunu ifade etti. Bu kesimlerin büyük desteklerini aldıklarını kaydeden Yağcı, festivalin 10 Nisan'da başlayacağını ve 2 Mayıs'a kadar devam edeceğini dile getirerek, “Başından bu yana inat ve ısrarla üzerinde durduğumuz şey, bu festivalin halkımızın festivali olmasıdır. Belli bir zümrenin ya da elit bir zümrenin değil, halkımızın festivalidir. Nice festivallerde hep birlikte bu mutluluğu paylaşmaya devam edeceğimizi ümit ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bu tür etkinliklere sonuna kadar da destek vereceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de bu tür etkinliklerin Mersin gibi kadim bir şehrin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunun altını çizdi. Festivale destek olmak için söz verdiğini söyleyen Seçer, “Biz bunu söz olarak değil, bir felsefe, bir yaşam biçimi olarak ortaya koymamız lazım. Kentimizin tanıtımını istiyoruz ve sanata, kültüre, etkinliklere önem veriyoruz. Son zamanlarda da buna biraz daha fazla ihtiyaç var. Hem bütçe ayıracağız hem zaman ayıracağız. Halkın festivali dedi, çok önemli. Biz de zaten cebimizden vermiyoruz, halkın parasını halka veriyoruz. Güzelliği burada. Halkın kaynaklarını halka aktarmak lazım. Daha da önemlisi, çocukların keşfedilmesine, yeteneklerinin açığa çıkarılmasına yardımcı olacağız. Asıl emek burada. Buna kafa yoracağız ama bunu hep beraber yapacağız. Bu tür etkinliklere de sonuna kadar da destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Şahin ise kentlerin, tarihin farklı dönemlerine ait kültürel, sosyal etkilerin birleştiği yerler olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Dünya kenti olmak için de kentlerin isimleriyle özdeşleşmiş festivaller olduğunu görüyoruz. Mersin de bu festival ve diğer etkinliklerle bir dünya kenti olma yolunda ilerlemektedir.”

Toplantıda daha sonra festivalde emeği olan kurum, kuruluş ve kişilere plaket verildi.