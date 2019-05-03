18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Can Atilla ve Elif Gökalp konseriyle sona erdi

MERSİN (İHA) – Dünyadan ve Türkiye'den birçok ünlü sanatçı ve grubu ağırlayan 18. Uluslararası Müzik Festivali, dünyaca ünlü müzisyen ve besteci Can Atilla ve TRT sanatçısı Elif Gökalp'in konseriyle sona erdi.

Bu yıl 10 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, perdelerini kapattı. Festivalin kapanış konserini, dünyaca ünlü müzisyen ve besteci Can Atilla, Elif Gökalp ile birlikte verdiği konserle yaptı. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, İdea, Yunusname, Aşk-ı Hürrem (vokal), Esir Pazarı, Yıldızların Kulesi Galata (vokal), Hazerfen Semada, Justinyen, Leb-i Derya, Od, Rumeli Hisarı'nın Yapılışı, Sırlı Gemiler, Sultanlar Aşkına (Vokal), Şems Tutulması, Sarajevo Nights, eserleri seslendirildi.

TRT sanatçılarından Elif Gökalp‘in solist olarak yer aldığı konserde, her biri kendi alanının virtüözü olan elektro gitarda Mahir Şafak Tuzcu, davulda Mehmet Levent Ünal ve bas gitarda Muhammet Özer de Can Atilla'ya eşlik etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sanatçılara çiçek takdim ettiği konser sonunda Can Atilla, fuayede hayranlarıyla imza ve söyleşi gerçekleştirdi.