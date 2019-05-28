18. Uluslararası Ahmet Yeşil Resim Yarışması Forum Mersin'de yapıldı

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, Mersin Doğa Koleji'nin 18. kez gerçekleştirdiği Uluslararası Ahmet Yeşil Resim Yarışması'nın hem başvuru sürecine hem de ödül törenine ev sahipliği yaptı.

Sanatı, sanatçıları ve çocukların küçük yaştan itibaren sanatsal etkinliklerle iç içe olmalarını destekleyen Forum Mersin, 18. kez düzenlenen Uluslararası Ahmet Yeşil Resim Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Yarışma kapsamında okullardan gelen eserler, ressam Ahmet Yeşil önderliğindeki jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. 23-25 Mayıs tarihleri arasında başvuru yapmak isteyen çocuklar, Forum Mersin'de kurulan Doğa Koleji standına eserlerini teslim etti.

5-7 yaş, 8-10 yaş ve 11-13 yaş kategorilerinde gerçekleştirilen 18. Uluslararası Ahmet Yeşil Resim Yarışması'nın ödül töreni de Forum Mersin'de gerçekleştirildi.