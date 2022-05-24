19 Mayıs etkinlikleri ‘Dans Show' ile noktalandı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 15-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği etkinlikler “Dans Show” ile noktalandı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle Mersin'de gençlik coşkusu hafta boyu sürdü. 15 Mayıs'ta Gençlik Kortejiyle başlayan etkinlikler, 22 Mayıs'ta düzenlenen “Dans Show” ile sona erdi.

Zeybekten salsaya dans şöleni yaşandı

Konserler, gösteriler, yarışmalar ve turnuvalarla hafta boyu denizde, karada ve havada süren gençlik coşkusu, Özgecan Aslan Meydanında düzenlenen Dans Show etkinliğinde de sürdü. Salsadan bachataya, tangodan zeybeğe, Kafkas danslarından hip-hop ve rap danslarına kadar birçok branşta yapılan danslar ortaya görsel bir şölen çıkardı.

Seyirciler de zaman zaman danslara eşlik etti

Mersin D&S Dans Akademi, Adana La Noche Dans Akademi, İzmir Danspark, Mersin Üniversitesi Ninfida Ekibi, Adana Ritmo Latino Dans Akademi, Mersin Batudans, Berkay & Seda, Adana Fenomen Dans Akademi, Hasan Ören & Burçak Özkale ile Kaan Çukur'un yer aldığı Dans Show'un seyircileri de zaman zaman danslara alanda eşlik etti.

Türk Dans Sporları Federasyonu ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Dans İl Temsilcisi Deniz Randa, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, 50 kişilik bir ekiple 28 show yapılacağını belirterek, “Bütün dans branşlarında gösteriler sergilenecek. Salsa, bachata, tango, Kafkas, zeybek, hip hop gibi birçok dans branşını burada izleyeceğiz. Çok güzel oldu, yerinde bir tarih oldu” dedi.