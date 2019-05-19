19 Mayıs Mersin'de coşkuyla kutlandı

Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Milli mücadelenin 100. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından özel sporcuların halk oyunları gösterisi ile devam etti. Öğrencilerin şiir okuduğu ve Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösteri gerçekleştirdiği törende, ritmik cimnastik gösterileri de yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcuların trambolin gösterileriyle devam eden kutlamalar, karate ekibinin şovuyla son buldu.

Tören sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Su, “Bütün vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı meşale bağımsızlıkla sonuçlanmış, Atatürk önderliğinde milletimiz, verdiği bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandırmıştır. Tabi ki, bu bayramı gençlere armağan etmiştir. Bizim gençlerimiz ülkelerine layık olmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Bizlerde çalışıyoruz. Ülkemizi, vatanımızı ve milletimizi çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.