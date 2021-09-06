19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali 11 Eylül'de başlıyor

Mersin Uluslararası Müzik Festivali ((MUMF), bu yıl 11 Eylül tarihinde başlıyor. 2 Ekim tarihine kadar sürecek olan festivalin açılışı, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosunda keman sanatçısı Ceyla Ganiyeva'nın, Azerbaycanlı Şef Rustam Rahmedov yönetiminde vereceği konserle başlayacak.

Mersin'in sesini uluslararası alanda duyuran Mersin Uluslararası Müzik Festivali (Merfest), bir yıl aranın ardından perdelerini yeniden açıyor. Azerbaycan, Hollanda, Sırbistan, İtalya, Bulgaristan ve Türkiye'den dünyaca ünlü solist ve müzik topluluklarını Mersinli sanatseverlerle buluşturacak olan festival, bu yıl pandemi nedeniyle sınırlı etkinliklerle 22 gün boyunca müzik dolu günler yaşatacak.

8 etkinlikten 7'si halka açık ve ücretsiz olacak

Bu yılki festivalin önemli bir değişikliği de pandemiden bunalan insanları biraz rahatlatmak adına 8 etkinlikten 7'sinin halka açık ve ücretsiz düzenlenecek olması. Ayrıca, etkinliklerin biri dışında tamamı açık alanlarda gerçekleştirilecek. Festival bu yıl, Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Mersin Millet Bahçesi sahil etabı, Tarsus Baca Meydanı, Tarsus St. Paul Müzesi, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatrosu, Çamlıbel Aşıklar Parkı, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Macit Özcan Spor Tesislerinde pandemi tedbirleri çerçevesinde yapılacak.

Festival coşkusu başlıyor

Sponsorlar ve kent protokolünün katılımı ile bir otelde düzenlenen festivalin tanıtım toplantısında konuşan Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Atatürk'ün, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür' sözünü hatırlatarak, toplumsal gelişimin sanattan uzak olamayacağına işaret ettiğini söyledi.

Bu sözden hareketle, eşine az rastlanır bir imeceyle 20 yıldır bir sevgiyi büyüterek 19'ncu yaşına taşıdıklarına işaret eden Yağcı, "Pandemi olmasaydı elbette 20'ncisi olacaktı. Bu başarıyı başta Mersin halkı olmak üzere kentimizin kıymetli yöneticilerine borçluyuz. Kurulduğu ilk günden bu yana, gerek il yöneticilerinin, gerekse yerel yöneticilerinin, kültür insanı kimlikleriyle öne çıkması, şehrimizin değerlerine değer katmıştır" dedi.

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise sanatın evrensel bir kavram olduğunu hatırlatarak, insanları bir araya getiren en önemli ve en değerli faaliyet alanı olduğunu belirtti. Türk toplumunun, çok kadim topraklar üzerinde yaşayan bir millet olduğuna işaret eden Seçer, "Bir çok kültürün bir araya geldiği, yoğrulduğu ve bir sentez olarak ortaya çıkan bir ağaç gibidir Türkiye, Türk milleti. Bizim bir arada olma zorunluluğumuz var. Gerekliliğin ötesine geçmiş, zorunluluğumuz var. Türkiye'nin daha iyi noktalara gelebilmesi, gelişebilmesi, dünya ile rekabet edebilen, saygın, parmakla gösterilebilen bir ülke olabilmesi ve her açıdan öne çıkan bir ülke konumuna gelebilmesi için buna ihtiyacımız var" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın her dalını önemsediklerini vurgulayan Seçer, şöyle devam etti; "Sanat, Mersin'in tanıtımında kullanılmasının yanında, halkın bir arada olmasını, bir birini sevmesini, bir birini saymasını, beraber hareket edebilmesini, kalbinin aynı anda çarpmasını sağlamak için de kullanılır. Bütçe yaparken, diğer alanlarda yaptığımız bazı kısıtlamaları, içerisine sanat girdiğinde gerçekten yapmıyoruz. Yeter ki, yapacağımız işin bir değeri olsun, bir önemi olsun. Günü kurtarmak, yasak savmak, yapmış olmak için bir etkinliğin Mersin'e faydadan çok zarar getirebileceğini düşünüyorum. Etkinlik sayısının çokluğu değil, etkinliğin değeri, etkisi, hem kentin tanıtımına hem de kültürel yaşamına katacağı değerini düşünerek hareket etme zorunluğumuz var. İşte 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali de son derece etkin ve değerli bir çalışma. Mersin'in, sadece Türkiye'de tanıtılmasının yeterli olmadığını bilmemiz lazım. Ülkemizin dışında, tüm dünyada Mersin'i tanıtmamız lazım. Mersin tanınmadığı sürüce yükselemez. Mersin bilinmediği sürece zenginleşemez, insanlar buraya yatırıma gelmez. O nedenle Mersin'i çok konuşturmamız gerekiyor."

Seçer, konuşmasının sonunda festivalin hemen ardından 3 Ekim akşamında Rus Kızıl Ordu ve Haluk Levent konseri ile Mersinlilere ücretsiz müzik ziyafeti çekeceklerinin de duyurusunu yaptı.

Toplantıda Toroslar, Yenişehir ve Mezitli belediye başkanları ile Akdeniz ve Tarsus belediye başkan vekilleri de birer konuşma yaparak, festivalin kentin tanıtımına verdiği desteğe dikkat çektiler.

Toplantının sonunda, festivale katkı sağlayanlara plaket taktim edildi.