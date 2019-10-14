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19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için güç birliği

MERSİN (İHA) – Mersin Sanat Etkinlikleri derneği tarafından önümüzdeki yıl 19’uncusu gerçekleştirilecek Mersin Uluslararası Müzik Festivali, merkezi ve yerel yönetimlerle kent dinamiklerinin güç birliğiyle nisan ayında yapılacak.

MERSİN (İHA) – Mersin Sanat Etkinlikleri derneği tarafından önümüzdeki yıl 19'uncusu gerçekleştirilecek Mersin Uluslararası Müzik Festivali, merkezi ve yerel yönetimlerle kent dinamiklerinin güç birliğiyle nisan ayında yapılacak.


2020 Nisan ayında yapılması planlanan 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinin hazırlıkları devam ediyor. Sanat Etkinlikleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, hazırlıklar çerçevesinde, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret ederek, 1-22 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan festival hakkında detaylı bilgiler sundular. Ziyarete, festivale hayat veren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz ile Mezitli, Akdeniz ve Tarsus belediye başkan yardımcıları, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Mersin Ticaret Borsası temsilcileri katıldı.


Sanat Etkinlileri Derneği ve Merfest Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı'nın, 18 yıldır pek çok kente örnek olacak bir dayanışmayla gerçekleştirilen festivalin önemine değinen konuşmasının ardından, Sanat Yönetmeni Erdoğan Şanal, gelecek dönem festival değerlendirme ve taslak programı hakkında Vali Su ve katılımcılara bilgiler verdi. Festivalin yurt dışı temsilcisi Altay Bayram ise festivalin de üyesi olduğu Avrupa Festivaller Birliği hakkında bilgiler sundu.


Festival sponsorları da olan ve ziyarette bulunarak güç birliği gösteren belediye ve oda başkanları ise desteklerinin artarak devam edeceğini belirttiler.

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