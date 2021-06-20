19 yaşında kadına yönelik şiddete tepki için kitap yazdı

Mersin'de yaşayan 19 yaşındaki Eray Gürdal, 'kadına şiddet' konulu 'Glayöller' isimli ilk kitabını çıkardı.

Edebiyat Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Eray Gürdal, Türkiye'nin gündeminden bir türlü düşmeyen kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla bir kitap yazdı. Kadınlara, hayvanlara ve hiçbir canlıya şiddetin yaşanmadığı bir dünya hayal eden Gürdal, Covid-19 salgınında 20 yaş altına gelen sokağa çıkma yasağını da fırsat bilerek aklında kurguladığı kitabını yazıya döktü.

Kitap yazmaya 2019 yılında başladığını anlatan Gürdal, Covid-19 pandemisi öncesinde Türkiye'nin gündeminin hemen hemen her gün kadına yönelik şiddet olduğunu ve kendisinin de bu durumdan etkilendiğini söyledi. Aklında bir kitap yazmak olduğunu ancak konuyu bir türlü belirleyemediğini kaydeden Gürdal, "Kadına yönelik şiddet beni etkileyince bu konuyu tercih ettim. Kitabı yazmak için bu konuda birçok kitap okudum. Kafamda karakterleri belirledim ve yazmaya başladım" dedi.

Kitapta yazdığı karakterlerin yüzde 80'inin kurgudan oluştuğunu kaydeden Gürdal, "Kitabı tam 1 yılda yazdım. 13 bölümden oluşuyor ve 71 sayfa. Okuyucuların sıkılmadan rahatlıkla okuyabileceği bir kitap oldu. Kitabı yazarken özellikle yaşıtım ve benden büyük insanlara mesaj vermek istedim güçlerinin kadınlara yetmeyeceğine dair. Kadınla erkeğin eşit olduğuna dair mesaj vermek istedim" ifadelerini kullandı.