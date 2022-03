'2. Akdeniz'de Yaşam' konulu fotoğraf yarışması başladı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, 'Akdeniz'de Yaşam' konulu ödüllü fotoğraf yarışmasının bu yıl ikincisinin düzenlendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, 'Akdeniz'de Yaşam' konulu fotoğraf sergisinin bu yıl ikincisi organize ediliyor. Değerlendirmeye gönderilecek fotoğrafın, Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde çekilmesi şartı var. Yarışmaya Mersin'in her yerinden dileyen herkes katılım sağlayabilir. Yarışma başvurusu sadece 'kultursosyal@akdeniz.bel.tr' mail adresinden yapılacak. Jüri değerlendirmesi sonucu 1'inci olan esere 5 bin, 2'nci gelen esere 4 bin, 3'üncü olan esere ise 3 bin TL ödül verilecek.

“Yarışmamıza tüm fotoğraf severler davetli”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bu yıl ikincisini organize ettiği 'Akdeniz'de Yaşam' konulu fotoğraf yarışmasının herkese açık olduğunu belirterek, tüm fotoğraf severlere katılım çağrısı yaptı. Gültak, “Fotoğraf yarışması ile bir yandan Akdeniz ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak, ayrıca Akdeniz'in bugüne dek gün yüzüne çıkmamış saklı kalan güzelliklerini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Yarışmamız sayesinde Akdeniz'e ait zengin bir arşiv ve gelecek için güzel bir hafıza oluşturma şansı da bulacağız. Akdeniz'in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini gün yüzüne çıkaracak yarışmaya tüm fotoğraf sanatçıları ve amatör fotoğrafçıları davet ediyorum. Bizim için özel anlamı olan yarışmamıza katılacak herkese şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

‘Akdeniz'de Yaşam' ödüllü fotoğraf yarışması katılım kuralları

“Her fotoğrafa isim verilerek yarışmaya katılım sağlayan kişinin iletişim bilgileriyle iletilmesi gerekmektedir. Yarışma başvurusu sadece 'kultursosyal@akdeniz.bel.tr mail' adresinden yapılacak. Mail adresi dışında whatsapptan iletilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacak. Yarışma sürecine ilişkin tüm iletişimi (0552 76908 01) ve (0552 7690805) telefon numaraları üzerinden sağlanacak.

Mail ile iletilecek fotoğraflar; jpg/JPEG formatında, boyutları 2Mb'tan küçük olmamalı, 4Mb'ı da geçmemeli. Yarışmaya katılan tüm fotoğraflar Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü arşivinde saklanacak. Fotoğraflar; Akdeniz Belediyesi'nin sosyal medya paylaşımları, tanıtım ve programlarında kullanılır, kullanılan fotoğraflar için telif hakkı ödenmez.

Akdeniz Belediyesi, kendi bünyesinde hazırlayacağı her türlü basılı yayın ve internet ortamında fotoğraf sahibinin adını açık olarak belirterek yayınlayacaktır. Jüri tarafından verilen temayla ilgisi bulunmayan başvurular, geri bildirimde bulunmaksızın diskalifiye edilebilir. Kimlik doğrulaması yapılmayan veya kabul edilebilir nitelikte olmayan başvurular her an jüri tarafından yarışma dışı kalabilir.

En fazla 3 eserle katılım sağlanabilir

Yarışmaya gönderilecek tüm fotoğrafların Akdeniz ilçesi sınırları içinde ve 1 Ocak 2021 ile 20 Mayıs 2022 tarihleri içinde çekilmiş olması gerekiyor. Yarışmaya en fazla 3 eserle katılım sağlanabilir. Katılım sağlanacak fotoğraflar, daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ve ödül almamış olmalı. Whatsapp üzerinden gönderilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacak olup, son başvuru tarihi 20 Mayıs 2022.