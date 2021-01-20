Yenişehir Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2. Ata'yı Anma Tenis Turnuvası sona erdi. Turnuvada 10 farklı kategoride 210 sporcu mücadele etti. Dereceye girenlere ödüllerini veren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm katılımcıları tebrik etti.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği Ata'yı Anma Spor Yarışmalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Okullar arası kros yarışı ve bisiklet yarışmalarının ardından 2. Ata'yı Anma Tenis Turnuvası da tamamlandı. Yenişehir Belediyesi Ata Tenis Tesislerinde yapılan turnuvada dereceye girenler ödüllerini Başkan Abdullah Özyiğit'in elinden aldı. Yapılan yarışmalarda yüzlerce Yenişehirli hem spor yaptı hem de Ata'yı andı.

“Uluslararası bir tenis turnuvası için girişimimiz olacak”

Katılımcıları tebrik eden Başkan Özyiğit, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla düzenlediğimiz turnuva ve yarışmalara Mersin'in farklı bölgelerinden yüzlerce kişi katıldı. Tüm katılımcıları tebrik ediyor, dereceye girenleri de kutluyorum. Büyük Önderimizi bir kez daha saygı ve şükranla anıyoruz” diye konuştu.

Pandemi sona erdiğinde Yenişehir Belediyesi Ata Tenis Tesislerinde uluslararası bir turnuva düzenlemek istediklerini ifade eden Başkan Özyiğit, “Yenilediğimiz ve tenis sporu için uygun hale getirdiğimiz bu tesisler inanıyorum ki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Pandemi koşulları da ortadan kalktığında Mersin Tenis Kulübü ile birlikte uluslararası bir tenis turnuvası için girişimimiz olacak” dedi.