İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2. Ata'yı Anma Tenis Turnuvası sona erdi

Yenişehir Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2.

Yenişehir Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2. Ata'yı Anma Tenis Turnuvası sona erdi. Turnuvada 10 farklı kategoride 210 sporcu mücadele etti. Dereceye girenlere ödüllerini veren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm katılımcıları tebrik etti.


Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği Ata'yı Anma Spor Yarışmalarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Okullar arası kros yarışı ve bisiklet yarışmalarının ardından 2. Ata'yı Anma Tenis Turnuvası da tamamlandı. Yenişehir Belediyesi Ata Tenis Tesislerinde yapılan turnuvada dereceye girenler ödüllerini Başkan Abdullah Özyiğit'in elinden aldı. Yapılan yarışmalarda yüzlerce Yenişehirli hem spor yaptı hem de Ata'yı andı.



“Uluslararası bir tenis turnuvası için girişimimiz olacak”


Katılımcıları tebrik eden Başkan Özyiğit, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla düzenlediğimiz turnuva ve yarışmalara Mersin'in farklı bölgelerinden yüzlerce kişi katıldı. Tüm katılımcıları tebrik ediyor, dereceye girenleri de kutluyorum. Büyük Önderimizi bir kez daha saygı ve şükranla anıyoruz” diye konuştu.


Pandemi sona erdiğinde Yenişehir Belediyesi Ata Tenis Tesislerinde uluslararası bir turnuva düzenlemek istediklerini ifade eden Başkan Özyiğit, “Yenilediğimiz ve tenis sporu için uygun hale getirdiğimiz bu tesisler inanıyorum ki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına da cevap veriyor. Pandemi koşulları da ortadan kalktığında Mersin Tenis Kulübü ile birlikte uluslararası bir tenis turnuvası için girişimimiz olacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.