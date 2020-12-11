İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2. Çevre Yolunda sıcak asfalt çalışması başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2.

Çevre Yolu üzerindeki İsmet İnönü Bulvarı'nda 2 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştiriyor.


2. Çevre Yolu'nda Forum Katlı Kavşağı çalışmalarını başlatan ve kısa sürede projenin yüzde 30'unu tamamlayan Büyükşehir, Göçmen ve Kipa kavşaklarında da trafik akışını kesintisiz bir hale getirmeyi planlıyor. Güzergah üzerindeki her türlü yol sorununu çözüme kavuşturan Büyükşehir, son günlerde İsmet İnönü Bulvarı'na da yoğunlaştı. 2. Çevre Yolu'nun 34. Cadde ile Vatan Caddesi arasında yer alan İsmet İnönü Bulvarı'nda seyahat eden sürücüler, yolun Kelveli ile Vatan Caddesi arasındaki 2 kilometrelik kısmında sıkıntı yaşıyordu. Yoldaki bozulmalar araçtaki yolcuların can güvenliği açısından tehlikelere sebep oluyordu. Büyükşehir, bulvarın doğu-batı istikametinde asfalt çalışmaları tamamladı.


Mezitli ilçesi İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki çalışmalar kapsamında zemin iyileştirme ve malzeme serim sıkıştırma çalışmalarının ardından sıcak asfalt dökümü gerçekleştiriliyor. Ayrıca refüjdeki deforme olan bordürler yenileniyor ve kaldırım çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.