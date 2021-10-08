2. Çevre Yolunu Davultepe'ye kadar uzatacak çalışmaya başlandı

Mersin'in en hızlı gelişen bölgesi olan Mezitli'de Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarında yaşanan trafik yoğunluğunu rahatlatmak için ilk kazma vuruldu. Vatan Caddesine kadar devam eden ve halk arasında 2. Çevre Yolu olarak bilinen İsmet İnönü Bulvarını Davultepe Mahallesine kadar ulaştıracak olan yolun ilk etabı için iş makineleri çalışmaya başladı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın girişimleriyle imar planında işaretlenen alanda yol açma çalışmalarına başladı. 2021 yılı sonuna kadar ilk 900 metrelik bölümünün yapılarak trafiğe açılması planlanan yolun 2022 yılı içerisinde ise kalan bölümünün tamamlanması hedefleniyor. İmar planlama çalışmaları yakın zamanda tamamlanan ve Mezitli Belediyesince hızla imar uygulama çalışmaları başlatılan bölgeye hizmet edecek olan birinci derece erişim kontrollü yol, bölgenin planlı gelişimini ve sağlıklı kentsel gelişmelerini hızlandıracak.

İsmet İnönü Bulvarından gelerek Vatan Caddesinden güney yönüne dönen araçların özellikle Eskiköy Caddesi ve GMK Bulvarı üzerinde neden olduğu trafik yoğunluğuna çözüm sağlayacak nitelikteki 35 metre genişliğindeki yeni yolun açılması doğu-batı istikametindeki ulaşım olanaklarını iyileştirilecek ve erişim sürelerini kısaltacak. İlk etapta Mezitli Arıtma Tesisinin doğusunda kalan Akdeniz Caddesine kadar açılacak olan yol, bu kesitte trafikte yoğunluğun yaşandığı saatler için by-pass olanağı sağlayacak.

“Yılbaşına kadar ilk etabının tamamlanması hedefleniyor”

Başkan Tarhan, Mezitli'nin hızla değer kazanması sonrası özellikle Akdeniz Mahallesinin kuzey kesimlerinde oluşan yapılaşmadan dolayı oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması gerektiğine dikkat çekti. Tarhan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ile yaptığımız görüşmeler sonrası uygulama imar planında işaretlenmiş olan yolun açılmasının, özellikle bu bölgede yaşanan yoğunluğun ve sıkışıklığın önlenmesi için İsmet İnönü Bulvarının, Vatan Caddesinin batısında da devam etmesi gerektiği yönünde fikir birliğine vardık. Ekipler çalışmaya başladı. Yılbaşına kadar ilk etabının tamamlanması hedefleniyor. Özellikle kentimizin gelişmesi ve bölge trafiğinin rahatlaması için son derece önemli bir durum. GMK Bulvarında oluşan yoğunluk bu yolla hafifleyecek. Otoban yolu dışında GMK Bulvarına alternatif tek güzergah olması önemini göstermektedir. 2. Çevre Yolunun bu bölümünün açılması ile Davultepe bölgesinde de planlı kentsel gelişme ve imar hareketleri başlayacaktır. Yolun açılmasının ardından Mezitli Belediyesi olarak ara bağlantı yollarını da tamamlayarak, o bölgenin gelişmesine de imkan sağlamış olacağız. Mezitli önümüzde ki süreçte de daha çok gelişecek ve değer kazanacaktır. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e ve Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlara teşekkür ederim” dedi.