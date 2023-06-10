2. Kilikya Ultra Maratonu fuar ile başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Kilikya Ultra Maratonu'nun ikincisi büyük bir heyecanla başladı. Yarışlar öncesi gerçekleşen fuarla start veren maratonda, yarış kiti dağıtımı, spor etkinlikleri, dans gösterileri ve konserler gerçekleşti.

Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi'nde gerçekleşen fuarda ilk olarak yarışmacılara yarış kiti dağıtımı gerçekleşti. Ardından uzman eğitmenler eşliğinde gün boyu devam eden pilates, crunch and burn, tabata, cyling, zumba gibi etkinliklere katılan katılımcılar, sporla dolu bir gün geçirdi. Sporcuların, bölge halkının ve yerli ve yabancı turistlerin katıldığı fuarda, Büyükşehir Belediyesi Akustik Grubu'nun konseri de eğlenceli saatler yaşattı. Maratona, 8 ülke, Türkiye'den ise 25 ilden 191'i kadın ve 388'i erkek olmak üzere 579 sporcu katılım gösterecek. Maratona katılan sporcular, Mersin'in kültürel mirası ve eşsiz doğasını spor aracılığıyla tanıyabilecek, büyükşehir sayesinde kültür, doğa ve spor turizminin birlikteliğini yaşayacaklar. Parkurlar boyunca geçilen bölgeler arasında Cennet Cehennem Obruğu, Adamkayalar, Kanlıdivane, Sebaste Antik Kenti, Korykos gibi tarihi ören yerleri ve antik kiliseleri yer alıyor.

Maraton için şehir dışından gelen ve öncesinde yapılan etkinliklere katılan Salih Yıldız, “33K yarışı için Şanlıurfa'dan geldim. Çok güzel bir etkinlik. Emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi hem burada hem Tarsus'ta yarı maraton düzenliyor. Büyükşehir Belediyesinin spora çok büyük bir katkı sunduğunu görüyorum. Vahap Seçer Bey'e bir sporcu olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Belçika'dan Mersin'e gelen ve Kızkalesi'nde tatil yapan Mutlu Yüce, Kilikya Maratonu çerçevesinde yapılan etkinlikleri değerlendirerek, “Hocalarımız bize çok güzel hareketler yaptırdılar, hep beraber çok güzel eğlendik. Güzel geçti. Çok güzel spor hareketleri yaptık” diye konuştu.