2. Liderlik Akademisi Silifke'de yapılacak

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Türkiye genelindeki oda ve borsaların yanı sıra akademik kadronun da katılacağı Türkiye'deki tek etkinlik olan Liderlik Akademisinin 2.'si, bu yıl 3-5 Ekim tarihleri arasında Ulu Resort Hotel'de düzenlenecek.

'Kişisel Gelişim ve Liderlik Eğitimleri, Eğitimde Liderlik Uygulamalı, Liderlik ve Yönetim, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Etkileşim, İletişim, Kişisel Gelişim, Motivasyon ve Kurumlararası İşbirliği' konularının ela alınacağı 2. Liderlik Akademisine, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Habertürk TV Program sunucusu Veyis Ateş ile birlikte profesörler ve kendi alanında uzmanlardan oluşan 21 kişi konuşmacı olarak katılacak.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, düzenlediği toplantıda, bu yıl ikincisi yapılacak olan 2. Liderlik Akademisi hakkında bilgi verdi. Kaynar, "Liderlik, günümüz yönetim stratejileri bağlamında anahtar kavram haline gelmiştir. Liderlerin toplumu etkileme ve yönlendirme becerileri, sosyo-kültürel açıdan işletmeleri doğrudan etkilemekte ve kurumsallaşmanın önünü açmaktadır. Liderliğin doğuştan gelen bir yetenek olmadığından hareketle, örgütlü yaşamın gereği olarak oda ve borsa yöneticilerinin, meclis üyelerinin ve personelinin liderlik ve kişisel gelişim eğitimlerini almalarının tüm sosyal paydaşları için olumlu çıktılar oluşturacağı düşünülmektedir. Liderlik Akademisi, iş dünyasının sahadaki temsilcileri ile teorik bilginin aktarımını üstlenen akademisyenlerin bir araya geldiği, bilgi ve deneyim aktarımı ile etkileşimin gerçekleştiği bilgi şölenidir ve bu doğrultuda atılmış ülkemizin en önemli üniversite-sanayi işbirliği adımlarından birini oluşturmaktadır” dedi.

Başkan Kaynar, bu yıl düzenlenecek olan etkinliğe oda ve borsa temsilcilerinin yanı sıra öğretmenlerin ve okul idarecilerin de katılabileceğini, kayıt işlemlerinin ise 'www.sitsoakademi.com' internet adresinden yapılabileceğini belirtti.