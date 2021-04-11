2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Etimesgut Belediyespor: 2

Misli.
com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında karşılaştığı Etimesgut Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Tarsus
Hakemler: Süleyman Soylutürk, Onur Gülter, Oğuzhan Yazık
Tarsus İdman Yurdu: Anıl, Onur, Ferhat (Berke dk. 86 ?), Abdulsamed, Nurullah (Mahsun dk. 86 ?), Alperen, İbrahim, Ahmet Furkan, Asım (Eyüp dk. 68), Sefa (Çağrı dk. 68), Mahmut (Samet dk. 46)
Etimesgut Belediyespor : Özkan, Hüseyin, Eyüpcan, Çağlayan, Caner (Yasin dk. 88 ?), Şahin, Alim, Halil (Ömer dk. 58), Mehmet, Erdi (Volkan dk. 88 ?), Yusuf (Ahmet Sun dk. 83 ?)
Sarı kartlar: Sefa, Nurullah (Tarsus İdman Yurdu), Erdi, Volkan (Etimesgut Belediyespor)
Goller: Alim (dk. 8 ve dk. 70) (Etimesgut Belediyespor)