20 gündür ameliyat olmayı bekleyen engelli adam "teşhis koyamıyoruz" denilerek taburcu edildi

Mersin'de 42 yaşındaki engelli Mehmet Bulut, ameliyat olup, sağlığına kavuşmak istiyor. 41 gün Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde yatan, 20 gün önce 'ameliyat olacaksın' denilen ancak ameliyat edilmeyen Bulut, dün "Burada tedavin yok, teşhis koyamıyoruz Ankara'ya gitmen gerekiyor" denilerek taburcu edildi. Bulut, "Ortada kaldım. O ona atıyor o diğerine atıyor. Tedavi olmak, sağlığıma kavuşmak istiyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Mehmet Bulut, bundan 24 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu yatağa mahkum oldu. Yüzde 90 engeli bulunan Bulut, 3-4 aydır sol kalça kemiğinde çıkan kitleden kurtulmak için birçok yere başvurdu. En son 22 Haziran'da Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesine yatırılan Bulut, 41 gün hastanede yattı. 20 gün önce ameliyat kararı verilen Bulut, bir türlü ameliyat edilmezken, iddiaya göre dün "Burada tedavin yok, teşhis koyamıyoruz, Ankara'ya gitmen gerekiyor" denilerek taburcu edildi. Ne yapacağını şaşıran engelli vatandaş, yetkililerden yardım bekliyor.

"Ben derdime derman arıyorum"

Durumuyla ilgili konuşan Mehmet Bulut, sol kalça kemiğinde oluşan kitle sebebiyle hastaneye geldiğini söyledi. Önce özel bir hastaneye gittiğini belirten Bulut, "Oradan Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesine gönderdiler. Burada yatışımı verdiler. Burada 41 gün yattım. 41 gündür beni ameliyat yapacaklar ama yapamıyorlar. Kaç gündür ameliyat olmayı bekliyorum ancak ameliyat yapacak doktor yok. Plastik cerrahi ortopediye atıyor, ortopedi plastik cerrahiye atıyor. Özel hastaneye gidiyorum ben yapamam diyor. Ben burada kaldım, boşu boşuna yatıyorum. Ben derdime derman arıyorum" diye konuştu.

"Sağlığıma kavuşmak istiyorum"

Yaklaşık 1 ay önce ameliyat için karar verildiğini belirten Bulut, "Ne ortopedi ne de plastik cerrahi yaparım diyemedi. İkisi bir yapmaya karar verdiler ama şimdi ikisi de yapmıyor. Ortada kaldım. Yani o ona atıyor o diğerine atıyor. Yüzde 90 engelleyim, 24 senedir yatalağım. Ben devletimin bana sahip çıkmasını ve tedavimi yaptırmasını istiyorum. Yani buradan kurtulup, sağlığıma kavuşman istiyorum. Kitle beni şu anda çok zorluyor. Zaten kemiğe yapışık bir kitle. Önce kanser teşhisi konuldu, sonra değilsin denildi. Belki de gerçekten kanserim. Bana müdahale edilmezse her yanıma yayılacak. Ben doktorlardan veya hemşirelerden şikayetçi değilim. Ben derdime deva arıyorum. Devletimin bana sahip çıkmasını istiyorum. Babamı yeni kanserden kaybettim. 3-4 aydır hastane hastane geziyorum. En son buraya yattım. Bayramı bile ben burada geçirdim. Bir sonuç yok. Ben maddi olarak bir şey istemiyorum, sadece sağlığıma kavuşmak istiyorum. Bu kadar çaresizim" şeklinde konuştu.