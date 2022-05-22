20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, gala konseriyle başladı

Mersin'de bu yıl 20.'si düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali, Kültür Merkezi Opera Sahnesinde besteci ve şef Murat Cem Orhan yönetiminde gerçekleştirilen gala konseriyle

Festival Orkestrasının eşlik ettiği konserde, mezzosoprano Asude Karayavuz, soprano Hale Soner Kekeç, tenor Erdem Erdoğan ve bariton Caner Akgün, seslendirdiği opera aryalarıyla sanatseverleri kendilerine hayran bıraktı.

Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Mersin halkının her şeyin en iyisini hak ettiğini belirterek, "Dolayısıyla kolları sıvadık. Bizler bu işin gönüllü neferleriyiz. Festivalimiz tüm bu işe katkıda bulunanlarla ve seyircilerimizle güzel. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ünlü oyuncu Volkan Severcan'ın sunumunu yaptığı konser öncesi, Ressam Ahmet Yeşil'in tablolarından oluşan 2022 Festival Ödülleri sahiplerini takdim edildi. 'Festival Sanat Ödülü' Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na, 'Festival Kent Ödülü' İçel Sanat Kulübü'ne, 'Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü' Ada Yalın Yücel'e ve '20. Yıl Özel Ödülü' ise Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na takdim edildi. Ödülleri, Mersin Şehir Tiyatrosu adına Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak, Tarsus Şehir Tiyatrosu adına Genel Sanat Yönetmeni Murat Çapar, İçel Sanat Kulübü adına Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Baskın ve 'Genç Yetenek Ödülü'nü Ada Yalın Yücel aldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, festivalin kuruluşuna hamilik yaparak temelini atan Eski Mersin Valisi Akif Tığ ile birlikte, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İl Kültür Müdürü Cengiz Ekici, Mersin Büyükşehir Belediyesi adına Bengi İspir Dülger, Yenişehir Belediyesi adına Cafer Karabulut, Akdeniz Belediyesi adına Aydın Eğin, Tarsus Belediyesi adına Nihat Çapar dinleyici olarak salonda yerini aldı.