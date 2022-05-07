İhlas Haber Ajansı

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20. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinde Lina Nasif anısına konser

20.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Hollandalı klasik müzik grubu Utrecht String Quartet konserini, geçen yıl yaşamını yitiren Mersinli ressam, şair ve yazar Lina Nasif anısına düzenleyecek.


Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Hollanda Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek Utrecht String Quartet konseri, 7 Haziran Salı günü saat 00'de Mersin Latin Katolik Kilisesinde düzenlenecek. Finlandiyalı Eeva Koskiren, Avusturalyalı Katherina Routley, Rus Mikhail Zemtsov ve Alman Sebastian Koloski'den oluşan Hollanda merkezli grup, konserde Beethoven ve Piazzolla'nın eserlerini seslendirecek.

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