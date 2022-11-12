20 motosiklet ve 3 otomobil çalan 2 şüpheli yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde son bir ayda 20 motosiklet, 3 otomobil ile bir tekne motoru çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesinde birçok adreste son bir ayda çok sayıda motosiklet ile otomobil hırsızlığı meydana geldi. Üst üste meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı koordinesine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlendirildi. JASAT ekipleri, hırsızlık olan bölgelerde birçok noktadaki güvenlik kameralarını toplayıp tek tek inceledi. İncelenen görüntülerden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelerin aynı kişiler olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından kimlikleri belirlenen şüpheliler S.Z. ve Ö.S., düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmada ifadelerinin alınmasının ardından bugün 25 dosyadan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 20 motosiklet, 3 otomobil, 1 tekne motoru ile 1 araçtan teyp çaldığı tespit edildi.

Öte yandan, şüphelilerin motosiklet çalma anları ile çaldıkları bir otomobili bırakıp yaya olarak gitme anları güvenlik kamerasına yansıdı.