20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Mersin'de yapılıyor

Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su ürünleri Fakültesinin ev sahipliğinde Mersin'de gerçekleştiriliyor. Su ürünlerinin her yönüyle ele alınacağı sempozyum 3 gün sürecek.

Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu bugün başladı. Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sempozyumun açılışına, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, çeşitli üniversite ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Çamsarı, açılışta yaptığı konuşmada, 1995-1996 eğitim-öğretim döneminde 30 öğrenci ile eğitime başlayan MEÜ Su Ürünleri Fakültesinin, kurulan ilk fakülteler arasında yer aldığını söyledi. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve su kaynakları bakımından zengin bir coğrafyada yer alan Türkiye'de, bu alanla ilgili yaşanan sorunlara çözüm olabilecek projelerin üretilmesi gerektiğinin altını çizen Çamsarı, Mersin Üniversitesi olarak etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Fakülte ve sempozyum hakkında kısa bilgiler veren MEÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tahir Alp ise 40 yıla yakın bir süredir devam eden sempozyumun önemine değindi. Alp, "Bilimsel ve mesleki yönünün yanı sıra sempozyum, başta üniversitemiz ve fakültemiz olmak üzere, bir kongre kenti olma yolunda büyük mesafe kat eden Mersin ilimizin tanıtımı açısından da büyük bir fırsat sunmaktadır” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyuma destek veren kurum ve kuruluş temsilcileri ile davetli konuşmacılara Rektör Çamsarı tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

Daha sonra Prof. Dr. Bülent Şen başkanlığında gerçekleştirilen ilk oturumda, Prof. Dr. Ferit Rad, 'Su Ürünlerinin Toplumsal Kabul Edilebilirliği'; Prof. Dr. Cemal Turan, 'İklim Değişikliği ve Türkiye Denizleri Biyo Çeşitliliği'; İhsan Bozan, 'Dünden Bugüne Su Ürünleri Yetiştiriciliği'; Ramazan Özkaya ise 'Yirmi Bin Balıkçı Ne Diyor?' konularında sunum yaptı.

Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu 26 Eylül tarihine kadar devam edecek.