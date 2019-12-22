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200 kamera incelendi, baba ve ?ocu?unu vuranlar yakaland?

Mersin’in Tarsus il?esinde baba ve k?z?n? silahla yaralayan 2 ??pheli yakaland?.

Mersin'in Tarsus il?esinde baba ve k?z?n? silahla yaralayan 2 ??pheli yakaland?. Polis, 200 kameray? inceleyip zanl?lar? yakalad?.


Edinilen bilgiye g?re, 29 Kas?m 2019 tarihinde Nevzat K. (39) ve k?z? B.K. (4) 29 Kas?m 2019 tarihinde market al??veri?i yapt?ktan sonra marketten ??kt?lar. ?ehitlertepesi Mahallesi Kas?m Ekenler Bulvar? ?zerinde k?z?yla y?r?yen Nevzat K.'ye y?zleri maskeli, motosiklet ?zerinde bulunan 2 ki?i rastgele ate? ettiler.


Baba Nevzat K. ile k?z? B.K. sald?r? sonucu ?e?itli yerlerinden yaraland?. Olaydan sonra ?al??ma yapan ?l?e Emniyet M?d?rl??? Asayi? B?ro Amirli?i ekipleri, 200 kameray? tek tek inceledi. Polis, bir akaryak?t istasyonundan yak?t alan ?.M.?. ve A.D.K.'yi takibe ald?. Motosikleti suya att?klar? tespit edilen ??phelilerden silah? kulland??? iddia edilen ?.M.?. ve motosikleti kullanan A.D.K. yakaland?. Zanl?lar?n, Nevzat K. ile trafikte ??kan tart??ma nedeniyle kavga ettikleri ve ondan dolay? olay ger?ekle?tirdiklerini beyan etti?i ??renildi.


??pheliler adliyeye sevk edildi.

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