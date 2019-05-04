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2019 yılı 1. İl Ekonomi Toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı

MERSİN (İHA) – Mersin’in ekonomik durumu, mevcut potansiyeli ve devam eden kamu ile özel sektör yatırımlarının masaya yatırıldığı ‘İl Ekonomi Toplantısı’, Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in ekonomik durumu, mevcut potansiyeli ve devam eden kamu ile özel sektör yatırımlarının masaya yatırıldığı ‘İl Ekonomi Toplantısı', Vali Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.


Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütlerinin yetkilileri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Mersin'deki üretim ve istihdam konularının yanında yatırımların takibi ve kurumlar arası koordinasyonun da ele alındığı toplantıda, Mersin ekonomisinin daha da geliştirilmesi için yapılması gereken konular da görüşüldü.


Toplantının ardından konuşan Vali Su, Mersin'deki üretim ve istihdamın daha da arttırılması için yürütülen çalışmaların her alanda sürdürüldüğünü söyledi. Su, bu çalışmaların başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi noktasında kentin tüm dinamikleriyle birlikte hareket edilmesinin önemini vurguladı.


Karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi.

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