2020 AB İklim Diplomasisi Haftası başladı.

İklim eyleminin küresel iki savunucusu AB ve UNDP'nin Türkiye temsilcileri, iklim değişikliği risklerine karşı kırılganlıkları azaltmanın önemini vurgulamak amacıyla güç birliği yaptı.

Bu yılki İklim Diplomasisi Haftası, iklim değişikliği karşısında kırılganlıklara ilişkin faaliyetlere odaklandı. 2-13 Kasım günlerini kapsayan iki hafta boyunca belirlenen tema kapsamında gazeteciler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, iş dünyası, kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından konu farklı perspektiflerden tartışılacak.

Bu çerçevede Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) AB Bilgi Merkezi de çeşitli etkinlikler düzenledi. Hafta kapsamında medya kuruluşları ile temasa geçerek görseller ve hazırlanan videolar eşliğinde çalışmanın detaylarını duyuran MTSO AB Bilgi Merkezi, billboardlardan da tanıtımlarını sürdürerek kentte iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi de sağladığı imkanlarla kampanyayı destekledi. İklim Diplomasisi Haftası boyunca yurt genelinde sosyal medya kampanyası, farkındalık için açık hava etkinliği, webinarlar, basın toplantıları ve başka birçok faaliyet düzenlenecek.

“Tüm vatandaşları kampanyamıza katılmaya davet ediyoruz”

Konuyla ilgili açıklama yapan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “AB İklim Diplomasisi Haftaları, yalnızca hükümetler ile değil aynı zamanda iş dünyası, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve aktivistler gibi diğer aktörler ve vatandaşlar ile de diyaloğumuzu geliştirmemiz için özel fırsatlar sunuyor” dedi. AB Türkiye Delegasyonunun, AB İklim Diplomasisi Haftalarını 2016'dan beri düzenlediğini hatırlatan Büyükelçi Meyer-Landrut, “Hepinizi ve tüm Türk vatandaşlarını, kamuya açık faaliyetlerimiz ve sosyal medya kampanyamız aracılığıyla kampanyamıza katılmaya ve mesajlarımızı yaymaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Küresel sıcaklık artışını 1.5 derecenin altında tutmalıyız”

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi ise acilen ve iddialı bir iklim eylemine ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. “Küresel sıcaklık artışını 1.5 derecenin altında tutmayı başaramazsak, büyük ihtimalle yıkıcı felaketler ve geri dönüşü olmayan değişimler yaşayacağız” diyen Tomasi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mesajımız bir umut ve eylem çağrısıdır. Kampanyamız, yaptığımız her şeyin iklim krizini etkilediği ve ondan etkileneceği düşüncesi odağında şekilleniyor. Ne yaparsak yapalım, neye ihtiyacımız olursa olsun, her şey 1.5 derece sözümüzü tutup tutamayacağımıza bağlı. Kampanyanın ana mesajı #İklimBiziz ve #Değişeceğiz çağrıları herkes için bir davettir. Yapabileceğimiz bir şeyler var. Etkimiz toplu hareket ettiğimizde artacak. Harekete geçme zamanı.”

“Hükümetler bazında ortak kararlar alınmalı”

Konuyla ilgili değerlendirme yapan MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan da küresel sıcaklık artışının tüm dünya ve tüm canlılar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, bu konuda yalnızca kurumların değil toplumların ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Hükümetler seviyesinde ortak kararlar alınarak dünyanın geleceğini kurtarmak adına gerekli adımların vakit kaybedilmeden atılması gerektiğini dile getiren Kızıltan, bu konuda farkındalık oluşturması adına AB ve UNDP'nin İklim Diplomasisi Haftası çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Bu yılki sloganların '#İklimBiziz ve yaşanabilir, sürdürülebilir, iklim için #Değişeceğiz' olduğunu hatırlatan Kızıltan, İklim Diplomasisi Haftası etkinliklerini izlemek için tüm vatandaşları AB Türkiye Delegasyonu ve UNDP Türkiye web sitelerini ziyarete davet etti.