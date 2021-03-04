2020 yılında Mersin'de 35 terör örgütü üyesi tutuklandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığının 2020 yılında yaptığı 67 operasyonda 116 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 35'i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, 2020 yılında terör, asayiş, aile içi şiddet, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlar, trafik ile korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları paylaştı. Terörle mücadele kapsamında 67 operasyon yapılırken, 116 terör örgütü üyesi gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 35 tutuklanırken, 2 adet ateşli silah, 5 mühimmat, 496 adet dijital malzeme, 17 örgütsel doküman ele geçirildi.

19 bin 817 olayın yüzde 98'i aydınlatıldı

2020 yılında asayiş olaylarına da müdahale eden ekipler, 19 bin 817 asayiş olayının yüzde 98'ini aydınlatarak büyük bir başarı elde etti. 932 mal varlığına karşı meydana gelen olayla ilgili çalışma yapan ekipler, bu olayların yüzde 82'sini aydınlattı. 2019 yılına göre 2020 yılında mal varlığına karşı olaylarda yüzde 14 azalış sağlanırken, hırsızlık olaylarında da yüzde 28'lik düşüş oldu. Yapılan çalışmalarda 19 bin 454 kişi yakalanırken, aranan 89 araç ele geçirildi. 210 kayıp şahsı da bulan ekipler, 445 silah ile bin 637 mühimmat ele geçirdi. 526 aile içi şiddet olayıyla ilgili de çalışma yapan ekipler, 583 tedbir kararı uyguladı. 461 kişiye aile içi şiddet eğitimi verilirken, 376 kadının cep telefonuna KADES uygulaması yüklendi.

Zehir tacirlerine 375 operasyon yapıldı

2020 yılında zehir tacirlerin de göz açtırmayan ekipler, 375 operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda 553 kişi gözaltına alınırken, 49 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şahıslarla birlikte 443 kilo kubar esrar, 71 kilo 488 gram toz esrar, 261 gram metamfetamin, 9 bin 954 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2019 yılına göre uyuşturucu madde yakalamalarında yüzde 300 artış sağlanmış oldu.

Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik de çalışma yapan ekipler, 265 olaya müdahale ederken, 418 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli şahıslardan 31 kişi tutuklandı, yapılan aramalarda 723 kilo tütün, 235 bin 220 adet makaron, bin 438 litre sahte alkollü içecek, 24 tabanca, 58 av tüfeği ile bin 598 adet fişek el geçirildi. 2019 yılına göre kaçak malzeme yakalamalarında yüzde 600 artış sağlandı.

Trafik denetimlerini de aralıksız sürdüren ekipler, 93 bin 776 denetim yaptı. Uygulamalar sonucunda 7 bin 834 araç trafikten men edildi. 26 bin 73 sürücü, yaya ve öğrenciye eğitim verilirken, bin 521 servis aracı da denetlendi. Yapılan 641 bin 186 sorgu ile 822 şahıs ile 599 araç yakalanırken, şahıs yakalamasında yüzde 39, araç yakalamasında yüzde 70 artış sağlandı.