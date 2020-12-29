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22 günde 8 hırsızlık yaptılar

Mersin’de 22 günde 8 ayrı hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 22 günde 8 ayrı hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Şahıslar güvenlik kameralarına da yakalanırken, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yenişehir ilçesinde son 22 günde gerçekleşen 8 ayrı evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların gerçekleştiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, uzun süren çalışma soncunda şahısların M.A. ve V.U. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahısları yakalamak için operasyon yapan ekipler, V.U.'yu evinde gözaltına alırken, M.A.'yı ise İstiklal Caddesi üzerinde kovalama sonucu yakaladı.


Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Öte yandan şahıslar, olayların ardından kaçarken güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre sokakta rahat tavırlar sergileyen şüpheliler, pes dedirtti.

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