25 ton atık plastik yüklü tır alev alev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırın balatalarının ısınması sonucu çıkan yangında, 25 ton atık plastik yandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda seyir halinde olan Şemsettin G. idaresindeki 49 DC 969 plakalı 25 ton atık plastik yüklü tırın dorse kısmında yangın çıktı. Dorseden alevlerin yükseldiğini gören sürücü, tırı güvenlik şeridine çekip, çekiciyi dorseden ayırdıktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekibinin soğutma çalışmasının ardından yapılan ilk incelemede, ısınan balataların lastiği patlattığı ve ardından da yangının çıktığı belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.