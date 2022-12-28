260 öğrenciden Tarsus'un kurtuluşu koreografisi

Tarsus Belediyesi, Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünde Ayhan Bozpınar Anadolu Lisesinden 260 öğrenci ile 'Atatürk imzası', 'İl'le de Tarsus' ve '101. yıl' koreografisi oluşturdu.

Tarsus Belediyesi ve Ayhan Bozpınar Anadolu Lisesi iş birliği ile Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde lise öğrencilerince hazırlanan 'Atatürk imzası', 'İl'le de Tarsus' ve '101. yıl' koreografisi sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Ayhan Bozpınar Anadolu Lisesinden 260 öğrenci tarafından Tarsus'un il olmasına dikkat çekmek ve 101. kurtuluş coşkusu için hazırlanan koreografi, okul bahçesinde gerçekleştirildi.

260 öğrenci ve 8 öğretmenin büyük dikkat ve özveriyle gerçekleştirdiği Tarsus Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Tarsus'un 101. yılını kutlamanın önemine değinen gençler ise güzel bir etkinlik olduğunu, tüm emek ve uğraşlara değdiğini dile getirdiler.