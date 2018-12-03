Mersin'de bazı belediye başkanları ile sivil toplum örgütü temsilcileri, yayımladıkları mesajla '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, engellilik meselesinin, yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren çok önemli bir konu olduğunu belirterek, "Engelli insanlarımız ve yakınlarıyla empati kuralım, engelleri hep birlikte ortadan kaldıralım. Çünkü unutmayalım ki, herkes birer engelli adayıdır” dedi.

Engelli vatandaşları toplumsal yaşama ve istihdama kazandıracak projelere destek verdiklerini kaydeden Pamuk, Mersin'de ilk kez Akdeniz Belediyesi tarafından engelli çocukların kullanımı için 'Engelsiz Park' yapılarak hizmete açıldığını ve ‘Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti' projesinin hayata geçirildiğini hatırlatarak, hizmet sayesinde, yaşlı ve engelli yüzlerce vatandaşa ulaşıp evlerinde ziyaret ettiklerini, kişisel bakım ve ev temizliği hizmetlerini sunduklarının altını çizdi.

Pamuk; “Bizlere düşen en büyük görev, engelli kardeşlerimizin karşılaştığı zorlukları ortadan kaldırmak, kentlerimizi, kamu binalarını, cadde, sokak ve parkları, kısacası tüm toplumsal mekanları onlar için kolaylıkla ulaşılabilir hale getirmektir. İnsan odaklı yönetim ilkemiz gereği, engellilerimizin başta eğitim ve istihdam olmak üzere, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler gibi hayatın her alanına aktif katılımları, her türlü fırsattan eşit faydalanmalarının önündeki engellerin ortadan kaldırılması için tüm imkânları kullanmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

"Adaletli bir yaşam, engelsiz bir dünyada mümkündür"

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ise herkesin ortak hedefinin engelsiz bir dünya inşa etmek olduğunu belirterek, "Adaletli bir yaşam, engelsiz bir dünyada mümkündür. Bu nedenle insan hakları hiçbir engele takılmamalı” diye konuştu.

Engelli vatandaşların en büyük sorununun, kendi yasal haklarını bilmemeleri olduğuna değinen Yeşilboğaz, “Kamu kurumu ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum örgütleri, engelli vatandaşlarımızın hakları konusunda bilinçlenmeleri için çalışmalara ağırlık vermelidir. Engellilerin yasal hakları topluma benimsetilmeli, haklarına saygı gösterilmelidir. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamdan kopmadan hayatlarını sürdürmeleri ve haklarını daha etkin savunabilmek için bizim de payımızın olması gerektiğini düşünerek, baromuz bünyesinde Engelli Hakları Merkezi kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.