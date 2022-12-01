3. Çevre Yolu'nun bir bölümü trafiğe kapatıldı

Çevre Yolu üzerinde başlatılan asfalt yenileme, şerit genişletme ve bordür çalışmaları çerçevesinde 26. Cadde ile 38. Cadde arasındaki 685 metrelik kısmın trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 25 gün sürmesi planlanan çalışmada yol kapama nedeniyle doğu-batı aksında tek şerit ilerleyecek olan araç sürücüleri için alternatif güzergah bilgileri paylaşıldı. Buna göre 13. Cadde'de batıdan güney istikametine gidecek sürücüler, 13. Cadde üzerinden sağa katılım sağlayarak 26. Cadde'ye, oradan İstemihan Talay Caddesi üzerinden kendi istikametlerine ilerleyebilecekler. 13. Cadde'de batıdan kuzey istikametine gidecek sürücüler ise, 13. Cadde üzerinden sola 26. Cadde'ye katılım sağlayıp, sonrasında sağa 15. Cadde'ye katılım sağlayarak kendi istikametlerinde ilerleyebilecekler.