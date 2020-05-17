İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

3 motosiklet sürücüsüne abartı egzoz ve modifiye cezası

Mersin’in Mut ilçesinde, kurallara uymayan 3 motosiklet sürücüsüne toplam 10 bin 657 lira trafik cezası yazıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, kurallara uymayan 3 motosiklet sürücüsüne toplam 10 bin 657 lira trafik cezası yazıldı.


Alınan bilgiye göre, polis ekipleri devriye görevini yaparken eski hastane arkasında 33 VV 866, 70 EZ 508 ve 33 ABA 165 plakalı motosikletlerin sürücüleri Ü.M, R.D. ve H.Ü'ye basık modifiye ve abartı egzozdan dolayı toplam 10 bin 657 lira trafik cezası uygulandı.


Motosikletler orijinal hale getirilinceye kadar trafikten men edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.