Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin her yıl geleneksel olarak düzenlediği '3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu' konulu şiir yarışmasının başvuruları sona erdi.

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında verilen mücadelenin anlatılması ve amatör şairlere fırsat verilmesinin amaçlandığı şiir yarışması, Türkiye'nin dört bir yanından yoğun ilgi gördü. Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) ile birlikte organize edilen yarışmaya, Mersin ve ilçelerinin yanı sıra Trabzon, Eskişehir, Van, Bursa, Osmaniye, Konya, Tokat, Çanakkale, Kahramanmaraş, Ankara, Karaman, Adana, İstanbul ve Siirt olmak üzere Türkiye'nin 14 ilinden toplam 58 eser katıldı. 3 Ocak Mersin'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında organize edilen yarışmada dereceye girenlerin isimleri, jüri üyelerinin yapacağı değerlendirme sonucu Toroslar Belediyesinin resmi web sitesinden ilan edilecek.

18 yaşını doldurmuş olan herkesin katıldığı yarışmada birinciye tam altın, ikinciye yarım altın ve üçüncüye ise çeyrek altın verilecek.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, geleneksel hale gelen şiir yarışmasının artık ulusal bir nitelik de kazandığını belirterek, bu yarışma ile amaçlarının yeni nesle tarih şuurunu aşılamak olduğunu söyledi. Yarışmaya katılım sağlayan tüm yarışmacılara teşekkür eden Yılmaz, "Mersinimizin kurtuluş mücadelesini en güzel ifadelerle anlatan vatandaşlarımıza minnettarız. Yarışmamız bu yıl da ülkemizin dört bir yanından ilgi gördü. Bu yarışmayla amacımız, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak milli birlik ve beraberliğimizi daha da artırmak" ifadelerini kullandı.