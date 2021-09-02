'30 Ağustos Minikler Zafer Kupası Turnuvası' sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve 4 takımın katıldığı ‘30 Ağustos Minikler Zafer Kupası Turnuvası'nda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursu birinci oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, '30 Ağustos Zafer Bayramı' dolayısıyla minikler arasında futbol turnuvası düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi bünyesinde gerçekleştirilen turnuvaya, ‘30 Ağustos Minikler Zafer Kupası' adı verildi. 2013-2014 doğum tarihli 4 takımın minik sporcuları coşku dolu bir turnuvaya imza attı.

Macit Özcan Spor Tesislerinde yapılan turnuvada, Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursu, Inter Academy Turkey, Altınordu Futbol Okulu ve Galatasaray Futbol Okulu yer aldı. Her takımın minik sporcuları ikişer müsabakada ter döktü. 20'şer dakikalık 2 devreden oluşan ilk müsabakalarda Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursu, Galatasaray Futbol Okulu'nu 5-3 mağlup etti. Inter Academy Turkey ise Altınordu Futbol Okulu miniklerini 8-0 mağlup etti. Birincilik için karşılaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursu ile Inter Academy Turkey karşılaşmasında da kazanan 2-1'lik skorla Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursu oldu. Böylelikle üst üste iki galibiyet alan Mersin Büyükşehir Belediyesi Futbol Kursunun minik sporcuları turnuvanın birincisi oldu.

Minik sporcuların büyük keyif yaşadığı turnuvada aileler de yer alarak, çocuklarının coşkusuna ortak oldu. Turnuvanın sonunda sporun barış ve kardeşliği özendirmesi amacıyla her takıma kupa dağıtılarak tüm minik sporculara madalya verildi.