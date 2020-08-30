Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Alanındaki kutlama programı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla başladı. Milletvekilleri, gaziler ve protokol üyelerinin katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona ererken tören, Akbelen Mezarlığındaki şehitlikte devam etti.

Şehit ailelerinin de katıldığı mezarlıktaki programda Kur'an-ı Kerim okunurken, Vali Su ve protokol üyeleri, şehitler için dua etti, mezarlarına karanfil bıraktı.