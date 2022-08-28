30 Ağustos Zafer Kupası'nda finalistler belli oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahallelerarası Geleneksel Fındıkpınarı 30 Ağustos Zafer Kupası'nda yarı final karşılaşmaları sona erdi.

11 Temmuz'da ilk düdük ile 26 takım arasında başlayan turnuvanın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleşecek olan final karşılaşmasında karşı karşıya gelecek olan iki takım belli oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım ile çok sayıda sporseverin de izlediği yarı final karşılaşmalarında, Gökçebelen Mahallesi Eski Mezitli Mahallesi karşısında galip gelerek adını finale yazdıran ilk takım olurken, finale kalan ikinci takım Kuyuluk Mahallesi'ni yarı final karşılaşmasında mağlup eden Uzunkaş Mahallesi oldu.

Final müsabakasını oynamaya hak kazanan Uzunkaş Mahallesi ve Gökçebelen Mahallesi futbol takımları, 30 Ağustos 2022 Salı günü saat 16.00'da, Mersin Büyükşehir Belediyesi Fındıkpınarı Futbol Sahasında karşı karşıya gelecek.