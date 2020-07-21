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4 bin bal üreticisi, Erdemli e-ticaret projesine katılıyor

Erdemli üreticilerini, dijital pazarla buluşturan Erdemli e-ticaret projesine, 4 bin üyesiyle Mersin Arıcılar Birliği de katılıyor.


Mersin ili Arı Yetiştiriciler Birliği Başkanı Adem Kurt, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'yu ziyaret ederek, projeye katılım kararı aldıklarını açıkladı.Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Tollu, "Değişen ve dijitalleşmenin giderek önem kazandığı bu yeni dünyaya dahil olmak, hem ilçemizin hem de tarımın geleceği açısından oldukça önemlidir. Hayata geçirdiğimiz ‘e-ticaret projesi', bu vizyonun bir parçasıdır. Bu projeyle, üreticilerimiz ürünlerini pazarlarken yalnız yerli pazarla kalmayacak, ürünler hem kendi ülkemizde hem de dünya sofralarında yerini alacak. Kısacası pazar ağımız büyüyecek, üreticimiz artık ürünlerini tarladan sofraya, tek tuşla gönderebilecek. Bu pazarda bizi tercih ederek, kalkınmaya destek olan Arıcılar Birliği Başkanımıza ve tüm üreticilerimize, teşekkür ediyorum" dedi.

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